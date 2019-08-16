إدارة الشرطة توضح عقد صفاء هادي

2019/08/16 | 23:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أوضحت إدارة الشرطة، عقدها مع اللاعب صفاء هادي.

وقال عضو الهيئة الادارية لنادي الشرطة عدي الربيعي لبرنامج {كوورة} ان "قيمة التعاقد مع صفاء هادي لا يتجاوز قيمة لاعبي الشرطة بشكل عام ولدينا صفقتين لمحترفين اخرين".وأضاف ان هادي "لاعب مهم ودفعة قوية للفريق وإضافة حقيقة له".وكان نادي الشرطة قد اعلن مساء اليوم ان اللاعب صفاء هادي يوقع على كشوفات الشرطة لتمثيله في الموسم الجديد.انتهى

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