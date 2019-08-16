الشرطة يخطف الدولي صفاء هادي من الزوراء

2019/08/16 | 23:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلن نادي الشرطة الرياضي، اليوم الجمعة، تعاقده مع لاعب المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم صفاء هادي.

وقال النادي في بيان مقتضب تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "اللاعب صفاء هادي وقع على كشوفات الشرطة لتمثيله في الموسم الجديد".يشار الى ان لاعب خط الوسط صفاء هادي، مثل فريق الزوراء في الموسم الماضي 2018-2019.

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