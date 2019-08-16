الهند تحتجز عشرات السياسيين والناشطين المدنيين الكشميريين داخل فندق

2019/08/16 | 23:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

كشف مسؤول حكومي هندي، مساء اليوم الجمعة، ان سلطات بلاده تحتجز 52 زعيما سياسيا وناشطا مدنيا كشميريا في فندق، على خلفية أبرز أزمة تهدد بعواقب وخيمة بين قوتين كبيرتين في الشرق الأوسط.

وذكرت وكالة "رويترز" نقل عن المسؤول، قوله ان معظم المحتجزين ينتمون لـ"حزب المؤتمر الوطني" و"حزب الشعوب الديمقراطي" المحليين في إقليم كشمير، وهم حاليا داخل فندق على ضفاف بحيرة دال في سريناجار عاصمة الإقليم.

وقال ان "هؤلاء الزعماء محتجزون داخل غرف الفندق لكن يسمح لهم باللقاء فقط أثناء تناول الغداء والعشاء في قاعة الطعام".

ونقلت محطة تلفزيون (إن.دي.) عن مصادر لم تسمها القول إن المدارس ستفتح أبوابها على الأرجح يوم الاثنين.



وظل المئات من الزعماء السياسيين والناشطين رهن الاحتجاز بعضهم في سجون خارج جامو وكشمير.

وفرضت السلطات الهندية قيودا مشددة في مدينة سريناجار قبيل صلاة الجمعة اليوم لمنع أي احتجاجات على الرغم من أن الحكومة في نيودلهي قالت إن القيود المفروضة على تحركات المواطنين ووسائل التواصل سترفع خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقطعت السلطات الاتصالات الهاتفية وخدمات الإنترنت وحظرت التجمعات العامة في كشمير هذا الشهر قبل أن تلغي نيودلهي الحكم الذاتي الذي تتمتع به المنطقة ذات الأغلبية المسلمة بموجب الدستور الهندي لمنع الاحتجاجات الحاشدة.

وقال شهود ان قوات الأمن انتشرت أمام المساجد في أنحاء سريناجار بينما طالبت سيارات الشرطة السكان عبر مكبرات الصوت بعدم المخاطرة.

وفي بعض أنحاء المدينة ظهرت لافتات تدعو إلى احتجاجات وتطالب الدعاة في المساجد بالحديث عن الوضع الراهن في وادي كشمير.

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