2019/08/16 | 23:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رسمياً..محمد الباقر يوقع على كشوفات فريق نادي الحدود بكرة القدم قادماً من نادي الحسين بعقد يمتد لمدة موسم واحد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رسمياً.. محمد الباقر يوقع على كشوفات فريق نادي الحدود بكرة القدم قادماً من نادي الحسين بعقد يمتد لمدة موسم واحد) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رسمياً.. محمد الباقر يوقع على كشوفات فريق نادي الحدود بكرة القدم قادماً من نادي الحسين بعقد يمتد لمدة موسم واحد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).