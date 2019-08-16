اجرام النجف تعلن القبض على ثلاثة متهمين اعترفوا بارتكابهم سرقات في أماكن مختلفة

2019/08/16 | 23:30

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بغداد اليوم _ النجف

أعلنت مديرية مكافحة اجرام النجف، الجمعة (16 اب 2019)، القبض على ثلاثة متهمين اعترفوا بارتكابهم سر...





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