قرار عبد المهدي خطوة جريئة

2019/08/16 | 23:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميثم العطواني

حسنا فَعل رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عندما أصدر أمرا يقتضي بموجبه حصر موافقات الطيران التي تتعلق بالمهام العسكرية بيده، ويعد هذا القرار

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