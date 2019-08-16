البعض حقا لايساوي قلامة ظفر ..

2019/08/16 | 23:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسين فرحان

عندما يبحث الشواذ عن متعتهم وملذاتهم في بيئة تحيط بها القداسة الدينية والتراث العريق والأرث الأخلاقي الذي يحتم على الأنسان احترام ذاته والتصرف بحذر

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