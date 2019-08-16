خطيب جمعة الناصرية يتطرق لخطاب المرجع اليعقوبي في عيد الأضحى المبارك

2019/08/16 | 23:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تطرق خطب جمعة الناصرية الفيحاء في مصلى أنصار الامام المهدي عج في الناصرية الى خطاب المرجع اليعقوبي دام ظله في عيد الأضحى المبارك والذي تحدث فيه عن المقياس الحقيقي للانتماء هو الطاعة والاتباع وليس بادعاء الانتساب والفرصة مفتوحة أمام الجميع ليكونوا من أهل البيت ع وليس فقط من أصحابهم أو مريديهم وقال الشيخ حسن العلي …

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