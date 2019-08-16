باكستان مستعدة لتسوية سلمية للنزاع مع الهند حول كشمير

2019/08/16 | 23:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس صرحت الممثلة الدائمة لباكستان لدى الأمم المتحدة بأن إسلام آباد ستتخذ جميع الخطوات اللازمة لإعادة العدالة لولاية جامو وكشمير، لكنها مستعدة لتسوية سلمية للخلاف مع الهند.وقالت مليحة لودي، بعد جلسة مجلس الأمن الدولي حول الموضوع، إن طلب بلادها “لعقد اجتماع لمجلس الأمن هو الأول الإجراءات التي اتخذت نيابة عن

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