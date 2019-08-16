تظاهرات في بغداد تندد بـ “الإساءة” للجيش

2019/08/16 | 23:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظاهر المئات من العراقيين في العاصمة بغداد ومدينة الديوانية جنوبا، تنديدا بـ “الإساءة” للجيش ، من قبل أحد رجال الدين.“التظاهرات انطلقت عصر الجمعة وحملت شعارات ترفض الإساءة للجيش وشعارات تضامنية، فيما طالب عدد من المتظاهرين بمحاسبة كل من يسيء للجيش”.وأضاف أن “هذه التظاهرات تأتي بعد أيام على مطالبة الناصري بحل الجيش “.وجاءت …

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