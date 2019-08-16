البايرن يسقط بفخ التعادل بمستهل مشواره في البوندسليغا

2019/08/16 | 23:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

تعادل فريق بايرن ميونخ، مع ضيفه فريق هيرتا برلين، بهدفين لكل فريق، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الجمعة، على ملعب أليانز أرينا، في الجولة الأولى من الدوري الألماني لكرة القدم.

تقدم روبرت ليفاندوفسكي لأصحاب الأرض في الدقيقة الـ24 من بداية المباراة، قبل أن يدرك دودي لوكيباكيو هدف التعادل للضيوف في الدقيقة الـ36.وفي الدقيقة الـ38 إستطاع فريق هيرتا من التقدم بهدف سجله اللاعب ماركو جروجيتش، لينتهي شوط المباراة الأول بتفوق هيرتا برلين على بايرن ميونخ 2-1.ومع بداية الشوط الثاني، إستطاع البولندي ليفاندوفسكي أن يعاود التسجيل من ركلة جزاء، ليتعادل للبايرن في الدقيقة الـ60 من عمر المباراة، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بين الفريقين، ويفقد البايرن أول نقطتين على أرضه هذا الموسم.

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