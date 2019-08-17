2019/08/17 | 00:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قام تجمع فتية أمير المؤمنين ع وبمشاركة رابطة الدعم اللوجستي وأبناء النجف الأشرف،بعرس غديري استقبالاً لعيد الله الأكبر عيد الغدير الأغر،انطلاقاً من النجف الأشرف الى الكوفة المقدسة ثم الرجوع إلى النجف بزفة غديرية استقبالاً لأعظم يوم في تاريخ البشرية.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..عرس غديري استقبالاً لعيد الله الأكبر عيد الغدير الأغر النعيم نيوز.

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