برشلونة يسقط بهدف قاتل ورائع في افتتاح الليغا

2019/08/17 | 00:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

سقط بطل الدوري الإسباني برشلونة بهدف قاتل في افتتاح الموسم الجديد من الليغا.

وجاء سقوط "البلوغرانا" على أرض مضيفهم أتلتيك بلباو عبر الهدف الرائع

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