النفط يرتفع حاذيا حذو الأسهم

2019/08/17 | 00:09

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تعافت أسعار النفط أمس الجمعة بعد يومين من الهبوط، حاذية حذو أسواق الأسهم، وسط توقعات بمزيد من التحفيز من بنوك مركزية ساعدت في

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