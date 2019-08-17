2019/08/17 | 00:11

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بيلباو يلدغ برشلونة في الامتار الأخيرة من افتتاحية الليغا الاسبانية

سقط برشلونة حامل لقب الليجا، بهدف دون رد أمام مضيفه أتلتيك بيلباو،

مساء اليوم الجمعة، في المباراة الافتتاحية للدوري الإسباني على ملعب

سان ماميس.

وسجل هدف المباراة الوحيد النجم المخضرم، أريتز أدوريز، في الدقيقة 89

من ركلة مقصية مميزة.

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