حسين علي إسماعيل: عقدين على طاولتي والأقرب فريق بغدادي

2019/08/17 | 00:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمار فاروق – بغداد كشف لاعب فريق الحسين بكرة القدم، حسين علي إسماعيل، عن تلقيه عرضين من فرق الدوري المحلي الممتاز. ولم يفصح اللاعب عن الفرق التي تنوي للتعاقد معه لتمثيلها في الموسم الكروي الجديد. يشار إلى أن اللاعب حسين علي مثل فريق الحسين ثلاثة مواسم في الدوري الكروي الممتاز كما سبق

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