2019/08/17 | 00:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا خطيب مصلى الامامين العسكريين ( عليهما السلام ) في الجمعيات الشيخ سمير الشحماني الى احياء اسبوع الولاية لاعطاء مساحة من الاهتمام الواسع بيوم الغدير الأغر وكان عنوان الخطبة الأولى يوم الغدير (يوم الأخوّة والتسامح) الحمد لله الذي جعلنا من عباده المومنين واختارنا لنكون من امة سيد المرسلين وامام المجاهدين واشهد ان لا اله الا …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خطيب جمعة البصرة المركزية يدعو لإحياء أسبوع الولاية ويؤكد على استشعار مسؤولية الانتماء النعيم نيوز.

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