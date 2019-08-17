2019/08/17 | 00:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزعت مؤسسة فيض الزهراء فرع ذي قار المركز مبردات ومراوح ووجبات من الطحين على بعض عوائل الأيتام والمعوزين بفضل من الله عز وجل وبمساهمة أهل الخير والبر

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مؤسسة فيض الزهراء فرع ذي قار توزع مبردات ومراوح على بعض عوائل الأيتام النعيم نيوز.

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