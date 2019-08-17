برشلونة يخسر بمستهل مشوار دفاعه عن لقب الليغا

2019/08/17 | 00:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

تغلب فريق أتلتيك بيلباو، على ضيفه فريق برشلونة، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب سان ماميس، مساء اليوم الجمعة، في إفتتاحية الدوري الإسباني لكرة القدم.

سجل اللاعب المخضرم اريتز ادوريز زوبيلديا، هدف اللقاء الوحيد لأصحاب الأرض، من مقصية رائعة في الدقيقة الـ89 من عمر المباراة.وبهذه النتيجة فقد فريق برشلونة أول 3 نقاط له في صراع الحفاظ على اللقب.

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