الهند تهدد باستخدام السلاح النووي

2019/08/17 | 00:31

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بغداد اليوم _ متابعة

هددت السلطات الهندية، الجمعة، باستخدام السلاح النووي في حال تطور النزاع بينها وبين باكستان.

وقال وزير الدفاع الهندي، راجناث سينغ، في حديث نقلته قناة NDTV إن بلاده لا تزال تلتزم بشدة، حتى الآن، بسياستها التي تنص على "عدم البدء باستخدام السلاح النووي".واضاف: "ولكن فقط الظروف اللاحقة ستحدد ما إذا كان موقف الهند من هذه القضية سيتغير في المستقبل".وفي الخامس من أغسطس الجاري، ألغت الهند الوضع الخاص للشطر الهندي من كشمير، وهو ما تسبب بأزمة حادة بين الهند وباكستان.ولقضية كشمير جذور عميقة، عجز البلدان فيما يبدو عن احتواء تبعاتها الخطيرة، والبحث عن حل وسط دائم لهذا الوضع المتفجر المتواصل منذ عام 1947، تاريخ استقلالهما عن بريطانيا.وفيما ترى إسلام آباد أن الهند تحتل جامو وكشمير، تتهم نيودلهي جارتها بدعم الانفصاليين وتوفير ملاذ آمن ومعسكرات تدريب لهم في القسم الخاضع لها من الإقليم.ويتواصل هذا الحال منذ عقود، فيما يعزز البلدان باستمرار ترسانتهما النووية والصاروخية، ما يضع المنطقة بكاملها بل والعالم، فوق برميل من البارود النووي.

بغداد اليوم _ متابعة

سخر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقاء في ولاية "نيوهامبشير" من رجل بسبب وزنه الزائد ظنا منه أنه من المحتجين ليتكشف لاحقا بأن هذا الرجل لم يكن سوى أحد مؤيديه.

فوفقا لوكالة "رويترز" كان ترامب يتفحص الحش

بغداد اليوم- متابعة

أفادت وزارة الخارجية الروسية، الجمعة (16 اب 2019)، بأن قراصنة خطفوا ثمانية من أفراد طاقم سفينة بينهم 3 مواطنين روس قبالة سواحل الكاميرون، وأن الدبلوماسيين الروس يعملون على إطلاق سراحهم.

وقال الخارجية في بيان، إن "قراصنة

بغداد اليوم- متابعة

نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، اليوم الجمعة، أن تكون طهران قدمت أي ضمانات إلى بريطانيا أو سلطات جبل طارق من أجل الإفراج عن ناقلة النفط "غريس1".

وقال موسوي في تصريح صحفي، إن "طهران

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