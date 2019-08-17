استهداف تجمعات المرتزقة في عسير بأربعة صواريخ بالستية يمنية

2019/08/17 | 00:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

استهدفت القوة الصاروخية للجيش اليمني واللجان الشعبية، يوم الجمعة، تجمعات المرتزقة في عسير بأربعة صواريخ من نوع زلزال1.

وأكد مصدر عسكري أن القوة الصاروخية

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