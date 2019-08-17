2019/08/17 | 00:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

استبعد إرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة، لاعبه البرازيلي فيليب كوتينيو من قائمة مباراة الفريق ضد أتلتيك بلباو، التي ستقام اليوم الجمعة في افتتاح الدوري

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فالفيردي يستبعد كوتينيو من قائمة برشلونة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فالفيردي يستبعد كوتينيو من قائمة برشلونة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).