ابرز ما جاء في الحصاد اليوم

2019/08/17 | 00:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رأى استاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد الدكتور حازم الشمري ان

تأزم العلاقة بين بغداد واربيل سيؤزم الوضع السياسي في كركوك.الشمري ولدى استضافته في برنامج الحصاد الذي تبثه آفاق اشار الى ان

الكتلة التي تمتلك القوة السياسية ستحظى بمنصب المحافظ, مبينا ان

التوافق السياسي هو الأكثر تطبيقا في العراق.بدوره قال الخبير

القانوني علي التميمي لدى استضافته في البرنامج ان قضية كركوك

عقدة كبيرة لا يمكن ان تحلها المادة 140 التي تتحدث عن التطبيع

والاحصاء والاستفتاء والتي لا تجيب عن عدة استفهامات, مبينا ان

الانشقاقات بين مكونات مجلس كركوك وراء عدم انتخاب محافظ جديد.وأوضح

التميمي ان المحافظة لها وضع خاص ضمن المناطق المتنازع عليها وفق وصف

الدستور, كما ان حل وضعها يتطلب تشريع قانون لتوضيح التطبيع والاحصاء

والاستفتاء او ان تكون المحافظة اقليم بمجلس رئاسي مشترك للعرب

والتركمان والاكراد ورئاسة دورية.



وفي محور اخر اكد الباحث في الشأن

السياسي الدكتور امير الساعدي ان العراق كان له دور في تخيف حدة

التوتر الذي كانت تدفع به الولايات المتحدة في الخليج لا سيما في حرب

الناقلات بعد زيارة وفد بريطاني رفيع المستوى الى بغداد ثم غادر بعدها

عبد المهدي الى طهران , مبينا ان رفع العلم الإيراني على الناقلة

وانزال العلم البنمي غريس واحد تأكيد على قدرة السياسة الإيرانية

للتصدي للإرهاب الاقتصادي الذي تفرضه الولايات المتحدة التي ضغطت على

حكومة جبل طارق لعدم الافراج عن الناقلة.واشار الى ان ايران استطاعت

ان تثبت حقها قانونيا بإرجاع الناقلة واثبات نوايا اميركا التي تبتز

دول الخليج.



بدوره قال رئيس مركز الامة الواحدة للدراسات الفكرية

والسياسية لدى مشاركته بالبرنامج عبر سكايب من طهران ان احتجاز

الناقلة جاء باملاءات اميركا على بريطانيا لاحتجاز الناقلة بطريقة

القرصنة , مبينا ان الافراج عن الناقلة يعتبر انتصار يسجل للجمهورية

الإسلامية ويزيد الفشل الأميركي الذي اصبح متخما في المنطقة .واوضح

السيد ايران تتعامل بكل قوة مع الولايات المتحدة وطالبت القوات

المحتلة للمنطقة بالخروج والا سيتم إخراجها بالقوة كما ان الموقف

الأميركي ضعيف امام القدرات العسكرية المتنامية للجمهورية الإسلامية.

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