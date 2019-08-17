2019/08/17 | 00:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن التحالف الامريكي التزامه بأمر رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، بإلغاء كافة موافقات الطيران في الأجواء العراقية....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التحالف الامريكي يؤكد التزامه بأمر عبد المهدي بشأن الأجواء العراقية) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التحالف الامريكي يؤكد التزامه بأمر عبد المهدي بشأن الأجواء العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).