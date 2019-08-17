2019/08/17 | 01:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ بغداد

احتل المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، المركز الثاني في قائمة أغلى لاعبي كرة القدم، وفقا ل...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( تعرف على قائمة اغلى لاعبي العالم.. صلاح يتفوق على ميسي ورونالدو) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( تعرف على قائمة اغلى لاعبي العالم.. صلاح يتفوق على ميسي ورونالدو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).