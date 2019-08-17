مجلس الديوانية يكشف طبيعة برنامج المحافظ الجديد وأولياته

2019/08/17 | 01:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

كشف مجلس محافظة الديوانية، امس الجمعة، عن برنامج المحافظ الجديد زهير الشعلان، وأولياته.

وقال عضو مجلس المحافظة جعفر الموسوي في حديث اطلعت عليه "العهد

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