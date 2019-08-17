هل يمكن أن تتسبب الطيور بإسقاط الطائرات؟

2019/08/17 | 01:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

هبطت طائرة ركاب روسية اضطراريا في حقل ذرة قرب العاصمة موسكو، الخميس، وذلك بعد وقت قصير من إقلاعها بعدما دخلت طيور في محركي

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