زعيم كوريا الشمالية يشرف على تجربة سلاح جديد

2019/08/17 | 01:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

ذكرت وكالة الأنباء المركزية بكوريا الشمالية، اليوم السبت، أن زعيم البلاد كيم جونغ أون أشرف على تجربة لإطلاق سلاح جديد صباح أمس الجمعة.

وقال

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