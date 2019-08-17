القبض على ثلاثة متهمين اعترفوا بالسرقة في النجف

2019/08/17 | 01:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- النجف

أعلنت مديرية مكافحة اجرام النجف، اليوم الجمعة ، القبض على ثلاثة متهمين اعترفوا بارتكابهم سرقات في اماكن مختلفة في المحافظة.

وقالت المديرية في بيان

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