2019/08/17 | 01:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Sz8SknMuDg8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كوورة .. احمد خلف & عدنان لفتة & كرار الربيعي - 2019/8/16) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. كوورة .. احمد خلف & عدنان لفتة & كرار الربيعي - 2019/8/16) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).