2019/08/17 | 02:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

تسببت حملة إندونيسيا على النفايات الواردة من الخارج في ضيق سكان قرية بانجون، إذ يكسبون من فرزها دخلا يزيد عما يجنونه من زراعة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحياة بالنفايات.. قرية بأكملها تتكسب من القمامة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحياة بالنفايات.. قرية بأكملها تتكسب من القمامة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).