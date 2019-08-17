خلدون جاويد - قصيدتان

2019/08/17 | 03:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #خلدون_جاويد قصيدتانفناء في لـُـقياخلدون جاويدأمنُن عليّ بلمع ٍ من مُحَيّاكا من قلب قلبي وروح الروح أهواكاهذا مُريدك ، في زهدٍ وفي شغفٍ أقصى أمانيهِ يغدو من ضحاياكا لملمْ شظاياه وأركنهُ بزاوية ٍمن مسجدٍ وأسقهِ من خمر ِ ريّاكا ما زال بالعشق......

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