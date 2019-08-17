سامي الذيب - صندوق العجائب 4: الخمر في الإسلام (1)

2019/08/17 | 03:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سامي_الذيب رأينا في الحلقتين السابقتين بأن اليهودية تحل الخمر وتدين السكر والإدمان، إلا أن الخمر يعتبر حراما لرجال الدين والقضاة ضمن مهامهم ولمن قاموا بنذر وعند عشيرة الركابيين.والمسيحية أيضا تحل الخمر وتدين السكر والإدمان وتدعو إلى أن لا يكون الشخص حجر عثرة للآخرين، وهناك كنائس قليلة الأتباع تحرم الخمر.القاعدة إذن في اليهودية والمسيحية، إباحة الخمر، وتحريم الخمر هو الشواذ.وفي الإسلام الأمر معكوس: فالقاعد......

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