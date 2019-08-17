2019/08/17 | 03:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مصطفى_بنصالح التذكير بشهداء الطلبة القاعديين واجب نضالي أكيدوقد جرت العادة أن تدعو لهذا التكريم جميع المكونات القاعدية المقدّرة والمتعاطفة مع خط النضال الذي سار على نهجه هؤلاء الشهداء وغيرهم..فبحلول شهر آب من كل سنة، وهو الشهر الذي افتقدنا خلاله ثلاثة من المناضلين الأشداء، شهداء الحركة القاعدية والحركة الطلابية، سيان..مناضلون استرخصوا حياتهم دفاعا عن الحق في التعليم وعن الحريات الديمقراطية، آمنوا بمج......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#مصطفى بنصالح - التذكير بشهداء الطلبة القاعديين واجب نضالي أكيد) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#مصطفى بنصالح - التذكير بشهداء الطلبة القاعديين واجب نضالي أكيد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).