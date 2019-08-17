2019/08/17 | 03:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اجواء اربيل في العيد لها نكهة خاصة تعرف عليها مع علاء الطائي) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: FyMqU2_7mAA
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اجواء اربيل في العيد لها نكهة خاصة تعرف عليها مع علاء الطائي) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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