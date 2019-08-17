حسن خليل غريب - الظاهرة الدينية بين العمق الروحي والسطحية البدائية

2019/08/17 | 04:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حسن_خليل_غريب اعتبر الفلاسفة الماديون، على الرغم من اختلاف مدارسهم، أن القوى القاهرة في الطبيعة كانت سبباً للظاهرة الدينية.فتلك القوى لأنها تملك قدرة تفوق مخيلة التصور عند الإنسان، وقف عاجزاً عن ابتكار وسائل ناجعة في مواجهتها.ولكي يدرأ خطرها عنه، ابتكر الإنسان وسائل التقرُّب منها والزلفى لها لكسب رضاها، فعبدها، وقدَّم فروض الطاعة لها.ومن تلك الوسائل كانت العبادات التي وضعها الإنسان البدائي لنيل رضى تلك الظوا......

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