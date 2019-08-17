ميساء المصري - مقاومة نصر الله ..و جبهة خامسة إسرائيلية أمريكية عربية .

2019/08/17 | 04:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ميساء_المصري يقال ضع قدمك في حذاء عدوك أو ضع نفسك مكان خصمك.حتى تشخصه أولا، و تفهمه ثانيا،وتتهيأ له ثالثا ..وحتى تحدد طريقة مجابهتك له , وربما لنياته رابعا.ولتضع في حساباتك أسوأ الإحتمالات قبل أحسن الإحتمالات خامسا.فهل عرفنا من عدونا؟ أهو بيننا أم هو جارلنا وهل من مصلحتنا أن نغير البوصلة حسب الرياح ومجرياتها؟ من المحيط إلى الخليج خاصة وأن له حلفاء ومن يدعمه بكل وسائل قهر إرادتنا وتهديد وجودن......

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