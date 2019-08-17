الحشد الشعبي يتحدى واشنطن بصفقة صواريخ أس400-الروسية

2019/08/17 | 04:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – أطلقت سلسلة من الهجمات التي طالت معسكرات ومخازن سلاح تابعة للحشد الشعبي في العراق، معركة سياسية سرية، بين الحكومة وفصائل

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