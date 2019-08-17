هذا تاريخ العملة بإيران.. لماذا ستحذف طهران الأصفار من أوراقها النقدية؟

2019/08/17 | 05:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منذ عقود خلت استفادت حكومات بلدان عديدة من فوائد حذف الأصفار من عملاتها المحلية، لتسهيل استخدامها بين الناس وتقليل تكاليف الطباعة والسيطرة

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