إيران تزرع محيط رئيس الوزراء العراقي بالرقباء على حكومته

2019/08/17 | 05:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – بدأت تتبيّن للعراقيين قبل انقضاء السنة الأولى من ولاية رئيس الوزراء الحالي عادل عبدالمهدي، حالة الضعف الشديدة التي تميّزه وانعدام

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