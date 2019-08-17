2019/08/17 | 05:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشريح جثة المليادرير جيفري إيبستين يؤكد "انتحاره شنقا" قالت متحدثة باسم مكتب رئيس دائرة الطب الشرعي في مدينة نيويورك إن تشريح جثة المليادرير الأميركي جيفري إيبستين خلص إلى أن سبب الوفاة هو انتحاره شنقا.وعثر على إيبستين (66 عاما) ميتا في زنزانته يوم السبت الماضي أثناء انتظاره المحاكمة في اتهامات بالإتجار بالجنس في سجن في منهاتن السفلى مما دفع إلى فتح تحقيق في ملابسات وفاته.وألقي القبض على إيبستين، الذي يتمتع باتصالات واسعة، في السادس من يوليو.ورفض الإقرار بالذنب في اتهامات بالإتجار في الجنس بما يشمل عشرات القاصرات بعضهن في الرابعة عشرة.وكان إيبستين مسجلا من قبل بأنه قام بالاعتداء الجنسي بعد أن اعترف بالذنب في 2008 في اتهامات وجهتها له ولاية فلوريدا بدفع أموال لقاصر مقابل الجنس.وقبل إدانته كان يعتبر الكثير من الأغنياء وذوي النفوذ، وبينهم الرئيس دونالد ترامب والرئيس السابق بيل كلينتون، من بين أصدقائه.

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