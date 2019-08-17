2019/08/17 | 05:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عباس_علي_العلي سيدة الماء ...سيدة الوجععندما خلق الله آدم ذكر وأنثى قسم العمل بينهم ولم يترك لهما حرية القرار بأختيار نوع العمل، آدم الذكر القوي البنية القادر على أن يكون الأب والزوج والحارس والمعيل لم تنافسه آدم الأنثى بهذا العمل وتخصصت بالأعظم منه أم وزوجة ومربيه تتحمل الألم وكأنه جزء من حياتها دون أن تطلب من الزوج أن يشاركها مثلا في تحمل جزء منه، هكذا سارت المهمة في بناء المجتمع الإنساني من بعدهما تخصص و......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#عباس علي العلي - رواية (السوارية) ح5 _1) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#عباس علي العلي - رواية (السوارية) ح5 _1) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).