عادل صوما - قبل تحوّل أوروبا لعشوائيات إرهابية

2019/08/17 | 05:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عادل_صوما اقترب الاضطهاد الديني للمسيحيين من حد "الإبادة الجماعية" في أجزاء من العالم، وفقا لتقرير طلب إعداده جيرمي هانت، وزير الخارجية البريطاني، الذي قال إنه يشعر أن "اللياقة السياسية" لعبت دورا في عدم مواجهة هذه المشكلة.وأفاد التقرير الأولي الذي ظهر في الربع الأول من هذا العام، وسيصدر النهائي في الخريف (وقد لا يصدر إذا حدثت ضغوط من جمعيات حقوق الانسان لإخفاء الحقائق كما جرت العادة) بأن "ممارسات ا......

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