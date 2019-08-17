2019/08/17 | 05:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ «القدس العربي»: لم ينجح رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، في كسب ودّ تحالف «الإصلاح والإعمار»، المدعوم من زعيم التيار

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سعي برلماني لتقييم أداء الحكومة العراقية ورئيسها في الفصل التشريعي المقبل… والخدمات والاقتصاد على رأس الأولويات) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سعي برلماني لتقييم أداء الحكومة العراقية ورئيسها في الفصل التشريعي المقبل… والخدمات والاقتصاد على رأس الأولويات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مركز الروابط).