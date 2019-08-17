2019/08/17 | 06:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: g8cZqsJvJos

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ابو حسنين مسوي قسطرة لسيارة يحيى العلاق على طريق البصرة) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ابو حسنين مسوي قسطرة لسيارة يحيى العلاق على طريق البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).