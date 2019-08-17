2019/08/17 | 06:42
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شاعر يتغزل بحبيته وامه في ان واحد) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: gKnjHbqpKj4
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شاعر يتغزل بحبيته وامه في ان واحد) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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