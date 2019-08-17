2019/08/17 | 07:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التحالف العربي: إسقاط طائرة "درون" أطلقها الحوثيون من عمران أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة أطلقتها مليشيات الحوثي الإرهابية من محافظة عمران في اليمن.وقال التحالف في بيان، إنه جرى اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار معادية أطلقتها المليشيات الحوثية من محافظة عمران، الواقعة في شمال اليمن.واعتبر أن "استمرار إطلاق الميليشيات الحوثية طائرات مسيرة يعكس خسائرها وواقعها على الأرض".ويوم الثلاثاء الماضي، أعلن التحالف كذلك إسقاط طائرة مسيرة للحوثيين في عمران، بعد إطلاقها من صنعاء.وقال المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، إن القوات المشتركة مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات الباليستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.

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