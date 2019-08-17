2019/08/17 | 07:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرنسا تدعو لإنهاء القتال فورا بمدينة إدلب السورية دعت فرنسا لإنهاء القتال فورا بمدينة إدلب السورية وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إنها تندد على وجه الخصوص بـ"قصف مخيمات اللاجئين".وعلى مدى الأسبوع الماضي أحرز الجيش السوري تقدما صوب بلدة خان شيخون في إدلب في تحرك قد يؤدي إلى تطويق الجزء الجنوبي من الجيب الخاضع لسيطرة مسلحي المعارضة.وحذرت الأمم المتحدة ووكالات المساعدات الإنسانية من "كارثة إنسانية جديدة" في شمال غرب سوريا.

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