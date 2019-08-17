2019/08/17 | 07:21

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وكيل السيستاني يدعو «أصحاب القرار» إلى الاهتمام بالكوادر الطبية

كلمة -

كربلاء

دعا أحمد الصافي وكيل المرجع الأعلى للشيعة، السيد علي

السيستاني، يوم السبت، إلى الاهتمام بـ "الكفاءات الطبية"، وقال

إنها "تمثل العمق الحضاري للعراق".

جاء ذلك خلال لقائه بمجموعة من الخبراء العراقيين في الطب على هامش

الملتقى الأول لتكريم رواد الطب في العراق الذي أقامته مستشفى

الكفيل التخصصي.

وقال الصافي: "على المعنيين وأصحاب القرار الاهتمام بهذه الشخصية

لأنها لا تحتاج غير الرعاية والاهتمام، ليأخذ العراق مكانه في

المراتب الاولى بين الأمم".

وأضاف مخاطباً وارد الطب بالقول: "لأنكم من قادة المجتمع الذي

يُعتمد عليه في تخريج الكفاءات الطبية، أدعوكم أن تبرزوا الشخصية

العراقية المبدعة فهي تستحق ذلك، لما تمتلكه من عمق حضاري كبير،

وثمرات ابداعية لا يخلو منها بلد متحضر".

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