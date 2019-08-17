2019/08/17 | 07:22

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نجاة لاعبي المنتخب الوطني من موت محقق في حادث سير

كلمة -

بغداد

نجا لاعبا المنتخب الوطني، من الموت بحادث سير.

وتقـدم مجلـس إدارة اتحاد الكرة في بيان "بأحر التمنيات بالشفاء

العاجل إلى لاعبي منتخبنا الوطني، «أيمن حسين واحمد إبراهيم»، بعد

تعرضهما الى حادث سير بعد انتهاء منافسات بطولة اسياسيل لاتحاد غرب

اسيا، وهما في طريق العودة الى منزليهما".

وأضاف "تمنياتنا القلبية بالشفاء العاجل لهما".

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